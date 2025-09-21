تعاون بين البيئة والسياحة لإعلان المتحف الكبير كـ"متحف محايد كربونيًا"

بعد التعدي على مهندس ري.. سويلم: أبناء الوزارة خط الدفاع الأول عن الموارد

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن حماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وتطبيق المعايير والممارسات البيئية داخل المتحف، تمهيدًا لإعلان المتحف المصري الكبير كـ"متحف أخضر صديق للبيئة".

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن توقيع البروتوكول بين جهاز شئون البيئة، وبين هيئة المتحف المصري الكبير يعكس دعم الوزارة في تعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم الفني تمهيدًا لإعلانه "متحف أخضر وصديق للبيئة" بمساعدة المتحف المصري الكبير على تحقيق الحياد الكربوني للانبعاثات الخاصة بفترة التشغيل التجريبي عامي 2023-2024، وفعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف وسنة التشغيل الكاملة الأولى 2025.

وأضافت منال عوض، أن البروتوكول يهدف إلى نشر الوعي البيئي وذلك من خلال رصد نسب تلوث الهواء والضوضاء في منطقة المتحف والمنطقة المحيطة بصفة دورية من خلال محطة الرصد التابعة لوزارة البيئة، والعمل على دعم المنطقة المحيطة بالمتحف بالأشجار، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه وفقًا للبروتوكول الموقع يقوم جهاز شئون البيئة بوضع المحتوى العلمي والتدريبي للبرنامج التثقيفي بالمتحف المصري، كما سيقوم بتقديم الدعم الفني لأنشطة التوعية البيئية، وإعداد محتوى علمي تدريبي قائم على الموضوعات البيئية المختلفة.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا بتوفير بيئة صحية سليمة خالية من التلوث من خلال دمج البعد البيئي في قطاعات الدولة ومن خلال التنسيق والاتفاق مع جميع الوزارات والهيئات عن طريق نهج يتناول قضايا البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة بيئية وصحية أفضل.

وفي كلمته عقب توقيع البروتوكول، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن توقيع بروتوكول التعاون بين المتحف المصري الكبير وجهاز شؤون البيئة يأتي في إطار التعاون الوثيق بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة لحماية البيئة والحفاظ عليها، ودعم السياسات البيئية التي تنتهجها الدولة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير، إلى أن المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية وأكبر متحف للحضارة المصرية على مستوى العالم، قد حرص منذ إنشائه على دمج البعد البيئي في بنيته وإدارته، وهو ما أهله للحصول على شهادة البناء الأخضر والاستدامة، بما يعكس التزامه بالمعايير البيئية الدولية.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية نحو دمج البعد البيئي في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السياحة والآثار، لافتًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون ليس فقط صرحًا حضاريًا وثقافيًا عالميًا، بل نموذجًا رائدًا في تطبيق معايير الاستدامة البيئية، بما يرسخ مكانته كواجهة حضارية تعبر عن عراقة الماضي وازدهار الحاضر.

ولفتت إلى أن البروتوكول ينص على سعي المتحف المصري الكبير لاستخدام أدوات ومستلزمات صديقة للبيئة داخل المتحف، والقيام بعرض الأنشطة البيئية (توعية بيئية، مواد علمية، عرض مطبوعات وإصدارات التوعية لوزارة البيئة والصور والأفلام الخاصة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي)، بالإضافة إلى تقديم برنامج تثقيفي بيئي ضمن الأنشطة الثقافية بالمتحف والمساهمة في الترويج للسياحة البيئية من خلال توزيع مطبوعات للتوعية بأماكن المحميات الطبيعية بمصر على الزائرين.

وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من طرفي البروتوكول تنعقد كل 3 أشهر أو كلما دعت الحاجة للمراقبة الفنية والمتابعة الدورية للأنشطة محل البروتوكول، ويحق للجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الجهات الإدارية المعنية، على أن تقوم اللجنة برفع تقارير دورية للسلطة المختصة بالجهاز والمتحف.

