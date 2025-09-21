انطلاق برنامج "بالعبرى الصريح" مع هند الضاوي على القاهرة والناس

كتب- محمد نصار:

تبدأ الإعلامية هند الضاوي، أولى حلقات برنامجها الجديد "بالعبرى الصريح"، اعتبارًا من الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر شاشة القاهرة والناس، ضمن برنامج حديث القاهرة.

يطرح البرنامج قراءة معمقة في الشأن الإسرائيلي ومتابعة المستجدات السياسية والإعلامية بالعبرية مباشرة، مع تقديم تحليلات تكشف أبعاد المشهد وتأثيراته على الداخل المصري والعربي.

ويأتي البرنامج في إطار حرص قناة القاهرة والناس على تقديم محتوى إخباري وتحليلي متخصص، يواكب التطورات الإقليمية ويعزز وعي الجمهور بالقضايا الراهنة.

