بحضور ٩ وزراء.. بدء فاعليات إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" لتصحيح المفاهيم

انطلقت صباح الأحد، فاعليات مبادرة وزارة الأوقاف "صحح مفاهيمك"، لمواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وانطلقت الفاعليات، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر الفرماوي، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ويحضر فاعليات المبادرة، الدكتور كامل الوزير نائب الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وشريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وعدنان فنجري وزير العدل، وكريم بدوي وزير البترول، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وشريف الشربيني وزير الإسكان، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

