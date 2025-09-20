رئيس الوزراء يفتتح عددًا من مشروعات "القنطرة غرب الصناعية"

كتب- محمد نصار:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة.

شهد الفعالية المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصالح موتلو شين السفير التركي بالقاهرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات.

وأكد رئيس الوزراء، أن افتتاح هذه المشروعات يمثل رسالة واضحة بانطلاق "القنطرة غرب الصناعية" كأحد المراكز الصناعية الواعدة في مصر، وخطوة مهمة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المنطقة باتت مركزًا إقليميًا للصناعات النسيجية، ونموذجًا ناجحًا لسرعة الإنجاز في ملف توطين الصناعات، ما يعكس نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحويل خططها إلى واقع صناعي متكامل قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للإنتاج والتصدير.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد أيقونة عام الافتتاحات بالمنطقة الاقتصادية ونقطة انطلاق جديدة لمسيرة التنمية، لافتًا إلى أن المنطقة تحولت في غضون عامين فقط من مجرد مخطط إلى منصة صناعية متكاملة جذبت استثمارات بقيمة 1.055 مليار دولار موزعة على 40 مشروعًا، تم تسليم الأراضي لـ 25 منها، بينما يجرى حاليًا تنفيذ أعمال البنية الأساسية والإنشاءات الخاصة بها.

وأشار إلى أن المنطقة تستضيف اليوم مشروعات صناعية واعدة تمثل قاعدة صلبة لتوطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأضاف أن هذا النجاح جاء ثمرة جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية والترويج للاستثمار، وصولًا إلى ترسيخ الثقة في بيئة الأعمال بالمنطقة الاقتصادية، لتصبح القنطرة غرب مركزًا صناعيًا ولوجستيًا قادرًا على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر عالميًا.

وخلال الزيارة، تم افتتاح عدد من المشروعات الصناعية، أبرزها: مصنع "هنجشينج" الصيني لتكنولوجيا المنسوجات، ومصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة، إلى جانب مشروعات للبنية التحتية الأساسية.

وأوضح رئيس الهيئة الاقتصادية أن التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية بكامل مساحة المنطقة (19 مليون م²) تصل إلى نحو 14 مليار جنيه، وتشمل: محطة تنقية مياه الشرب، مأخذ المياه العكرة بمرحلتيه، محطة معالجة الصرف الصحي ومحطات الرفع، محطة محولات بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، شبكات الكهرباء والاتصالات، محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي وشبكات توزيعه، تحسين التربة، وشبكة طرق بطول 20 كم.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للبنية التحتية بمساحة 4 ملايين م² بتكلفة 4 مليارات جنيه، مع استمرار العمل في المراحل التالية وفق معدلات التنفيذ المخططة.

