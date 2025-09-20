كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور فخري الفقي وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن موقف أسعار السلع الغذائية حال إقرار زيادة أسعار الوقود أكتوبر المقبل وذلك حسبما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقال "الفقي"، لمصراوي، إن زيادة أسعار المحروقات المقررة في أكتوبر المقبل، تأثيرها سيكون طفيف للغاية ولن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين موضحًا أنه نسبة الزيادة بأسعار السلع لن تتجاوز 10% من ثمنها قبل تحريك أسعار المحروقات.

وأشار الفقي إلى أن الزيادة المرتقبة لأسعار المحروقات ستكون الأخيرة للوصول إلى السعر العالمي للمواد البترولية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد صرح بأن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقعة في أكتوبر المقبل، من الوارد أن تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر وجود دعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.

