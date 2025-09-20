إعلان

"خطة النواب" تكشف عن موقف أسعار السلع حال تحريك المحروقات أكتوبر المقبل

08:00 ص السبت 20 سبتمبر 2025

تحريك أسعار المحروقات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور فخري الفقي وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن موقف أسعار السلع الغذائية حال إقرار زيادة أسعار الوقود أكتوبر المقبل وذلك حسبما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقال "الفقي"، لمصراوي، إن زيادة أسعار المحروقات المقررة في أكتوبر المقبل، تأثيرها سيكون طفيف للغاية ولن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين موضحًا أنه نسبة الزيادة بأسعار السلع لن تتجاوز 10% من ثمنها قبل تحريك أسعار المحروقات.

وأشار الفقي إلى أن الزيادة المرتقبة لأسعار المحروقات ستكون الأخيرة للوصول إلى السعر العالمي للمواد البترولية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد صرح بأن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقعة في أكتوبر المقبل، من الوارد أن تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر وجود دعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.

اقرأ أيضًا:

وزير الأوقاف لمصراوي: نرصد عمل أئمة في مِهن لا تليق.. وتحسين أحوالهم أولوية قصوى

الأرصاد: أمطار على هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فخري الفقي أسعار المحروقات أسعار البنزين أسعار السلع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر
تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج.. تحرك فوري ينقذ الموقف