وزير الصحة يحدد الحالات الطارئة "المجانية لـ 48 ساعة" بالمستشفيات



كتبت -داليا الظنيني:

شدد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يكفل لكل مواطن الحق فى تلقى العلاج الطارئ -مجانًا- خلال أول 48 ساعة، مع إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر، بتقديم الخدمات الطبية خلال الفترة المحددة لحالات الطوارئ.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحصول على الرعاية في حالة الطوارئ، حق دستوري للمواطن، معلقا: حالات الطوارئ لا يمكن أن نحرم أي شخص من إنقاذ حياته.

وأضاف عبدالغفار: أي مستشفى تطلب رسوم للحالات الطوارئ أمر غير قانوني وستحاسب عليه، متابعا: هناك حالات تقاعست وفي حالة المخالفة سنتخذ إجراءات حاسمة، وقد تصل إلى غلق مستشفى، طبقا لقرارات سابقة.

وواصل: الحالات الطارئة، هي حالات حادة تشكل تهديد لحياة الإنسان، وتتطلب تدخل طبي فوري، مثل توقف القلب أو التنفس أو نزيف حاد، أو أمراض بها خطورة تهدد حياة الإنسان، وفي هذه الحالة يلجأ المريض لأي مستشفى خاصة أو حكومية، وتكون الخدمات بالمجان حتى استقرار حالته الصحية خلال 48 ساعة.