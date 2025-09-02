"القراء" ترفع معاشات الأعضاء لـ 1350جنيهًا كل ثلاثة أشهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، زيادة معاشات النقابة لتصبح 1350 جنيهًا بدلا من 1250 كل ثلاثة أشهر بداية من دفعه الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم، أنه تمت زيادة قيمة التجديد لعضوية النقابة للعام الهجري الجديد 1447 هـ، لتكون250 جنيها بدلاً من 200، على أن يدفع العضو مبلغ 300 جنيه للعام حال وجود متأخرات.

وعقد مجلس نقابة القراء برئاسة الشيخ محمد حشاد، اجتماعه الأول صباح اليوم، بعد الفوز في الانتخابات التي أجريت السبت الماضي.

وجاء تشكيل المكتب الفني للنقابة على النحو التالي:

- الشيخ محمد حشاد – نقيب القراء

- الشيخ محمود محمد الخشت – نائب النقيب

- الشيخ عبد الفتاح الطاروطي – الأمين العام

- الشيخ محمد عبد الموجود – أمين الصندوق.

كان المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، أعلن فوز الشيخ محمد حشاد [شيخ عموم المقارئ المصرية] نقيبا للقراء وعدد عشرين عضوا على مقعد النقيب فئة (أ) وهم المشايخ:

محمود الخشت، عبد اللطيف العزب وهدا، ياسر عبد الباسط عبد الصمد، محمد محروس طلبة، محمد ناصف سلطان، وليد السيد عبد الشافى هلال، الخضر أحمد مصطفى، السيد عبد الكريم الغيطانى، محمد محمد محى، حسين عبد العال معتوق، محمد عبد الموجود خليفة، أحمد عوض أبو فيوض، محمد بسيونى عوض، محمد يحيى الشرقاوى، عبد الفتاح الطاروطى، محمود علي حسن، إبراهيم السيد الرفاعى، ماهر الفرماوى.

وعلى مقعد العضوية فئة (ب) فاز المشايخ:

حسين إبراهيم فتح الله الإسكندرانى وأحمد فرج الله الشاذلي.

اقرأ أيضًا:



وفقا لقانون العمل الجديد..هل يحق للعامل الحصول على إجازة للدراسة والامتحانات؟

سحب على القاهرة وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

"الصحة" تعلق على اتهامات الإهمال في علاج الإعلامية عبير الأباصيري