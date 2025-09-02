"الإفتاء" تحسم الجدل بشأن حكم صيام المولد النبوي الشريف

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعا صيام يوم المولد النبوي الشريف شكرًا لله تعالى على هذه النعمة الكبرى.

وأوضحت في فتوى لها، اليوم، أن هذا النوع من الصيام فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت - أو أنزل علي فيه -».

وشددت على أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هو الاحتفاء به, والاحتفاء به أمر مقطوع بمشروعيته, لأنه أصل الأصول ودعامتها الأولى, وقد درج سلفنا الصالح منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين على الاحتفال بمولد الرسول صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح.

وأكدت أن شراء الحلوى والتهادي بها أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف "مباح شرعًا ويدخل في باب الاستحباب من باب السعة على الأهل والأسرة في هذا اليوم العظيم"، ولم يَقُمْ دليلٌ على منع شراء حلوى المولد النبوي الشريف أو حتى إباحَته في وقت دون وقت، بل إذا كان شراء الحلوى في تلك المناسبة فيه إدْخَال السُّرورِ على الأهل، وصِلة الأرحامِ فإنه يُصبح مستحبًّا مندوبًا إليه.

