كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى شعب مصر العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الذكرى العطرة لمولد خير البرية وسيد البشرية، النبي المصطفى ﷺ.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان له، اليوم، أن ذكرى المولد النبوي الشريف، مناسبة عظيمة نستحضر معها قيم الرحمة والعدل والإخاء الإنساني، وبث السكينة والسلام بين البشر، تلكم القيم الخالدة التي جاء بها النبي الكريم ﷺ؛ وهي معانٍ سامية تمثل حاجةً ملحةً في واقعنا المعاصر لبناء الأوطان وصون المجتمعات من الفتن والصراعات، كما أن الاحتفاء بهذه الذكرى العطرة دعوةٌ صادقة للاقتداء بسيرة النبي الأعظم ﷺ في الإخلاص والبذل والعمل الدؤوب، داعيًا إلى استلهام دروسها العظيمة في تعزيز روح العزيمة والأمل، ومواجهة التحديات بروح من الوحدة والتماسك، والسير على خطى النبي الكريم ﷺ في بناء مجتمع متكافل ينشر الخير والبركة بين الناس.

وتوجه المفتي بالدعاء للخالق سبحانه، أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدُّم والاستقرار، وعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوفيق والسداد في جهوده لبناء الوطن ورفعة شأنه، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يرفع المعاناة والظلم عن أهلنا في غزة ويمنّ عليهم بالأمن والنصر القريب.

اقرأ أيضًا:

وفقا لقانون العمل الجديد..هل يحق للعامل الحصول على إجازة للدراسة والامتحانات؟

سحب على القاهرة وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

"الصحة" تعلق على اتهامات الإهمال في علاج الإعلامية عبير الأباصيري