بعد وفاتها.. معلومات عن الإعلامية عبير الأباصيري؟

02:14 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الإعلامية عبير الأباصيري

كتب- محمد أبو بكر:

سيطر الحزن على العاملين في التلفزيون المصري والوسط الإعلامي بشكل عام، عقب إعلان وفاة المعدة عبير الأباصيري، التي رحلت عن عالمنا بعد مرورها بأزمة صحية مفاجئة في أيامها الأخيرة.

معلومات عن الإعلامية عبير الأباصيري

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، معلومات عن الإعلامية عبير الأباصيري، كما يلي:

وفق صفحتها على «فيسبوك» وحديث أصدقائها عنها:

بدأت عملها الصحفي في جريدة روزاليوسف عام 1994.

حصلت على درجة الماجستير من أكاديمية الفنون عام 2000.

عملت في عدد من البرامج البارزة منها بيتنا الكبير، ثم حديث الساعة، أحد أبرز برامج التوك شو على القناة الأولى، حيث تولت الإشراف العام عليه.

حتى الأيام الأخيرة من حياتها، واصلت نشاطها كمعدة برامج على شاشة الفضائية المصرية.

عبير الأباصيري وفاة عبير الأباصيري التلفزيون المصري أزمة صحية
