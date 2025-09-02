رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوي الشريف

كتب - نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري ١٤٤٧هـ .

وأكد رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة أنه في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام هجري يحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض بذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد " صلى الله عليه وسلم "؛ هذه الذكرى المباركة التي نغتنمها لنتذاكر سنته الشريفة، ونحيي قيمها ومبادئها السامية.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: "بهذه المناسبة يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم إليكم الرئيس بأصدق التهاني وخالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية، راجياً العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على وطننا الغالي بالخير والبركة، وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالسلام والأمان."