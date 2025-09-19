كتب- محمد نصار:

ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة معها في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وازهاق الأرواح وذلك مثل عدم مراعاة المشاة للعبور الآمن بالطرق المختلفة وإهمال ارتداء بعض السائقين لحزام الأمان وعدم الفحص الدوري على السيارات وعدم التأكد بشكل دوري من سلامة الفرامل والاطارات وعدم الالتزام بالحارات المرورية وبالمسافات الآمنة بين السيارات و كذلك استخدام البعض للهاتف المحمول اثناء القيادة وإلقاء المخلفات على الطرق وزيادة الحمولات عن الحد الأقصى بالإضافة الى السير بسرعات زائدة والسير عكس الاتجاه والسير تحت تأثير تعاطي المخدرات.



يأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي اطلقتها وزارة النقل تحت شعار سلامتك تهمنا والتي تهدف إلى التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية ووسائل النقل والمواصلات العامة والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.



كما تهدف الحملة الى التوعية من أن الالتزام بالإرشادات المرورية لا تساهم فقط في تجنب المخالفات المرورية والمسائلة القانونية بل يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين.