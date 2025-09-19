الأرصاد تصدر إنذار بحريًا بشأن اضطراب الملاحة

كتب- عمرو صالح:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارًا لمرتادي الشواطيء والسباحين وذلك بعد أن تنبأت بوجود اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية ـ دمياط - بورسعيد ).

وأوضحت الأرصاد في بيانها الاضطراب يبدأ من الساعة 2 صباحا وحتى 12 ظهر مشيرا إلى أن سرعة الرياح من ( 30-50)كم/س وارتفاع من (2.5-3)م.

