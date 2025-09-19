كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق سلسلة من الاجتماعات مع وفد من وزارة البيئة الكورية بمركز سقارة للتدريب، وذلك لمناقشة تنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مجال إدارة المخلفات الصلبة، ضمن إطار منحة تعاون بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يشمل إنشاء مركز محاكاة، ومركز بيانات معلوماتية، بالإضافة إلى قاعات تدريب افتراضية متطورة، بما يسهم في تطوير برامج التدريب ورفع كفاءة العاملين في منظومة الإدارة المحلية.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في مجال إدارة المخلفات الصلبة، ونقل التجارب والخبرات الكورية الناجحة إلى مصر، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

