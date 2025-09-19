طقس اليوم.. تحذير من الشبورة المائية واضطراب الملاحة البحرية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج منها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) وسرعة الرياح 70 كم/ س وارتفاع الأمواج 4 أمتار.