"القومي للمرأة" يشارك بندوة "كتاب حماية الشعوب في زمن الحروب"

كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة ممثلاً في الدكتورة ميادة عبدالقادر عضوة المجلس، ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس في الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة لإطلاق كتاب "حماية الشعوب في زمن الحروب" للمستشار الدكتور خالد القاضي.

وقد شارك في الندوة نخبة من الشخصيات القانونية والثقافية والفكرية، وقد أكدت الدكتورة ميادة عبدالقادر أن الاحتفاء باليوم العالمي للقانون يمثل دعوة للتأمل في الدور الجوهري للقانون الدولي الإنساني مشيرة الى الخلل الذي يواجهه حاليا.

وأشادت بتناول الكتاب لعرض قضايا إنسانية بجانب تضمنه دراسة قانونية دولية فقهية مقارنة تمت ترجمته ترجمة موجزة إلى عدة لغات أجنبية معتمدة في هيئة الأمم المتحدة لضمان وصول الرسالة إلى المجتمع الدولي.