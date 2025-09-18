قرار جمهوري جديد بشأن التعاون مع كوريا

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 240 لسنة 2025.

وتضمن القرار الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر"، والممول بمنحة قيمتها 7٫481٫481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

