قرار جمهوري جديد بشأن التعاون مع كوريا

02:09 م الخميس 18 سبتمبر 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 240 لسنة 2025.

وتضمن القرار الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر"، والممول بمنحة قيمتها 7٫481٫481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رار جمهوري وريا
