"الرعاية الصحية" تبحث التعاون مع روسيا في 5 مجالات

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، نائب وزير الصحة الروسي، تاتيانا سيمينوفا، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم الطبي، والسياحة العلاجية، والتطبيب عن بُعد (Telemedicine)، والطب النووي، واستخدام النظائر المشعة والعلاج النيتروني.

حضر اللقاء وفد روسي رفيع المستوى ضم: داريا شيمانوفسكايا، نائب مدير إدارة التعاون الدولي والعلاقات العامة بوزارة الصحة الروسية، وأليكسي بويكوف، ملحق السفارة الروسية بالقاهرة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التعاون مع الجانب الروسي يشمل مشروعين استراتيجيين رئيسيين:

- إنشاء مركز دولي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام بالطب النووي والعلاج الإشعاعي بالتعاون مع شركة ROSATOM.

- تطوير خدمات الرعاية الصحية المتنقلة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة POLYMED، وتشمل الفحص الدوري، والرعاية المنزلية، وحملات طرق الأبواب.

وأشار إلى أن التطبيب عن بُعد يمثل أولوية في هذا التعاون، لدوره في تعزيز وصول الخدمة الطبية للمناطق النائية، تماشيًا مع المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل.

كما بحث الجانبان وضع برنامج تشاركي للسياحة العلاجية بين مصر وروسيا، يتيح للوافدين الروس الحصول على خدمات طبية متخصصة عبر مسارات مخصصة، حيث تستقبل منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل ما بين 1000 إلى 1200 مريض روسي سنويًا.

وخلال اللقاء، وجهت تاتيانا سيمينوفا، الدعوة إلى الدكتور أحمد السبكي لزيارة المراكز البحثية الروسية المتقدمة والجامعات الطبية التابعة لوزارة الصحة الروسية، مؤكدة حرص بلادها على تقديم منح دراسية متخصصة للأطباء المصريين في أحدث مجالات الطب، بما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز تبادل الخبرات.

واتفق الجانبان، على إطلاق برامج توأمة وتبادل خبرات بين هيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة الروسية، بهدف دعم التعليم الطبي وتطوير الكوادر البشرية في مختلف التخصصات.

شارك في اللقاء، من جانب الهيئة عددًا من قياداتها ومسؤولي الإدارات الاستراتيجية، من بينهم: الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتور وائل عمران، والدكتور مؤمن العشماوي، والدكتور محمود الديب، والدكتور محمد سامي حامد، والدكتور مصطفى شعبان، والدكتورة ريهام الشناوي، والدكتورة هبة عويضة، والدكتورة أسماء سلمان، والدكتورة مها سعيد، والدكتور محمد أيوب.

