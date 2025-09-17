كتبت -داليا الظنيني:

علق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية في صناعة التعهيد، قائلا: "التعهيد هو أن تأتي شركة أجنبية غير مصرية إلى مصر تقيم مركزا في مصر تعين به متخصصين مصريين في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهؤلاء يصدرون خدمات رقمية مثل البرامج وتنفيذ مشروعات وغيرها من الخدمات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، على أن يكون هذا التصدير خارج مصر".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ومن ثم، فإنهم سيجلبون عملة صعبة للبلاد ويتم خلق عشرات الآلاف من فرص العمل، وهذ فكرة التعهيد، ومنذ عام 209، تم التأكيد على زيادة الكوادر المدربة في مختلف أطياف وتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وتابع: "في عام 2021 بدأت الشركات العالمية تلحظ هذا الحراك التدريبي المكثف في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم، بدأت الشركات تتوافد إما لإقامة مراكز جديدة أو للتوسع في مراكز كانت قائمة، وكنا في عام 2022 لدينا 66 مركزا من مراكز التعهيد، وأنهينا العام الماضي بأكثر من 200 مركز، بأكثر من 3 أضعاف العدد الذي كان موجودا من قبل، وزاد عدد العاملين ليصبح 150 ألف أو 160 ألف شخص".

