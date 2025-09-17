كتب- أحمد الجندي:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير الهندي بالقاهرة سوريش ريددي، ووفدًا من كبرى الشركات الزراعية الهندية، لبحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار المشترك في القطاع الزراعي. حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والمهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة.

ورحب الوزير بالوفد الهندي، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين مصر والهند، وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية، موضحًا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خاصة في القطاع الزراعي الذي يتمتع بفرص استثمارية واعدة.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، مشيدًا بما تمتلكه من خبرات واسعة في المجال الزراعي.

وتناول اللقاء بحث سبل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المشتركة لزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع التركيز على مجالات إنتاج وتصدير البصل، وتقنيات زراعة وإنتاج جوز الهند، فضلًا عن إنتاج الأعلاف والمخصبات الزراعية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المراكز البحثية في البلدين لتبادل الخبرات في مجالات البحوث التطبيقية والزراعية.

كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من الخبرة الهندية في تطوير نظم التعاونيات الزراعية، ودراسة عقد لقاءات افتراضية بين الشركات المتخصصة في البلدين، للاستفادة من التجربة الهندية في استخدام المنتجات الثانوية للمخلفات الزراعية لتحسين جودة التربة والحفاظ على الموارد المائية.

وجاءت زيارة الوفد الهندي تزامنًا مع مشاركته في معرض «صحاري» في نسخته الـ37، الذي عُقد خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية.

اقرأ أيضًا:

طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أيام تفصلنا.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا وبداية التوقيت الشتوي

النص الكامل لقسم اليمين الدستورية لأعضاء "الشيوخ"