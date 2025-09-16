إعلان

مدبولي: "الأموال الساخنة" ليست محسوبة ضمن الاحتياطات.. وتستخدم فقط لضبط السوق

06:40 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن "الأموال الساخنة" موجود في أغلب اقتصادات العالم، ويتم التعامل معها كأداة لضبط السوق وضمان السيولة، لكنها لا تُدرج ضمن الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي.

جاء ذلك في كلمته خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف مدبولي: "هذه الأموال ليست محسوبة على الإطلاق في الاحتياطات الخاصة بالبنك المركزي، ونستخدمها كأداة لكي تحفظ أو تساعد في عمل اتزان للسوق المحلي في هذه المرحلة، ولكن يعني لا يتم الاعتماد عليها في الأرقام والمؤشرات".

وأضاف: "في الآخر ده طبعًا مسؤولية البنك المركزي، لكن أؤكد إن هو ده اللي إحنا بنعمله دلوقتي علشان ما تتكررش المشكلة اللي تمت قبل كده في فترة سابقة".

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء البنك المركزي
