مدبولي: لن نحتاج لقروض جديدة من صندوق النقد الدولي

03:48 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تحتاج إلى الدخول في برامج قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الحكومة تستهدف تحقيق استدامة كاملة للاقتصاد المصري خلال 5 سنوات.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإخبارية اليوم، أن الجهود الحالية تركز على تقليص العجز التجاري، موضحًا أن الصادرات المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا، في حين أن نحو 80% من الواردات تتركز في المواد الخام والمستلزمات الطبية اللازمة للصناعة والتصدير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق يعد العامل الأهم للحفاظ على استقرار الأسعار ودفعها للتراجع، مؤكدًا أن جميع المصانع المصرية تعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت لا تتجاوز 30% في فترات سابقة، بما في ذلك مصانع الأسمدة.

وفي ملف الطاقة، أوضح مدبولي أن 60% من احتياجات مصر تعتمد على الغاز الطبيعي، لافتًا إلى وجود بدائل متعددة لتأمين الإمدادات، بجانب خطة حكومية للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات المقبلة.

الدكتور مصطفى مدبولي قروض جديدة صندوق النقد الدولي
