عمرو موسى يشارك في عزاء أرملة الموسيقار سيد مكاوي

بعد وفاة رضيعة العاملة.. عودة الإنتاج بشركة "نايل لينين" بعد نجاح المفاوضات

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر تحذيرًا بشأن الشبورة المائية صباحًا

بمشاركة وزيرة التضامن.. شخصيات سياسية وإعلامية في عزاء أرملة الموسيقار

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

شاركت عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، في عزاء أرملة الموسيقار الكبير سيد مكاوي، التي وافتها المنية أول أمس الأحد، والذي يقام حاليًا في مسجد عمر مكرم.

كما شارك في العزاء الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية والإسلامية، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار الأسبق والإعلامي جمال عنايات والإعلامية جاسمين طه.

كما حضرت الإعلامية لميس الحديدي والإعلامي محمد مصطفى شردى، واللواء الخبير الأمني إبراهيم يوسف والأستاذة أنيسة حسونة مدير إدارة الإعلام جامعة الدول العربية والإعلامية مني رجب، والمستشار محمد شيرين فهمي.

وشيع أمس من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، جثمان الراحلة، قبل أن يتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.