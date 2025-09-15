أبو الغيط: الهجوم على قطر "سقوط أخلاقي" وانتهاك صارخ للقانون

كتب- حسن مرسي:

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالدوحة، أن العدوان الإسرائيلي على قطر يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، قائلًا: "هذا العدوان فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ من مبادئ الإنسانية"، مضيفًا أن ما حدث لا يمكن قبوله تحت أي مبرر.

وأوضح أبو الغيط أن استهداف العاصمة القطرية الدوحة لم يكن مجرد عمل عسكري عابر، بل هو اعتداء مباشر على سيادة دولة عربية لعبت دورًا محوريًا في الوساطة من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، مشددًا على أن ما جرى يُظهر بوضوح استخفاف إسرائيل بالقوانين والأعراف الدولية.

أشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن القمة العربية الإسلامية المنعقدة في هذا التوقيت تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي: "كفى صمتًا". وأضاف: "لقد شاهدنا على مدى السنوات الماضية محاولات متكررة من إسرائيل لتبرير عدوانها تحت حجج وذرائع واهية، لكن ما حدث في قطر سقوط أخلاقي كامل يكشف الوجه الحقيقي لهذه الممارسات العدوانية".

وطالب أبو الغيط القوى الكبرى بتحمل مسؤولياتها التاريخية، داعيًا مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ليس فقط على غزة أو لبنان، بل الآن على دولة عربية ذات سيادة مثل قطر.

وانتقد أبو الغيط بشدة التبريرات التي ساقتها إسرائيل لشن هذا العدوان، معتبرًا أنها "مجرد محاولة بائسة للتغطية على فشلها السياسي والعسكري"، وأضاف: "تبريرات إسرائيل ليست سوى غطاء واهٍ لجرائم موصوفة بموجب القانون الدولي، ولن تنطلي على أحد".

وأشار إلى أن تكرار هذه التبريرات يعكس أزمة أخلاقية عميقة، حيث تحاول إسرائيل أن تضفي شرعية على أفعال لا يمكن وصفها إلا بالجرائم ضد الإنسانية.

شدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية على تضامن الجامعة الكامل مع دولة قطر في مواجهة هذا الاعتداء، مؤكدًا أن ما جرى لن يثني الدوحة عن دورها الحيوي في دعم القضية الفلسطينية ،كما أكد أن الشعوب العربية والإسلامية تقف صفًا واحدًا في وجه هذه الانتهاكات، وأن الوحدة والتنسيق هما الرد الأقوى على التصعيد الإسرائيلي.