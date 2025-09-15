كتب- محمد سامي:

صـدق الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربى على الإعــلان، عـن قبـــــول الدفعـة رقم (1) إناث بالصفة العسكرية والدفعة رقم (1) (ذكور – إناث) بالصفة المدنية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة "دفعة 2025".

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق/ أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور اللواء طبيب محمد سعد حجازي مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة واللواء طبيب أيمن شوقى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية والذى أشار فيه إلى شروط القبول كالتالي:

أولاً : الدفعة (1) إناث بالصفة العسكرية للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة.

الضوابط العامة للقبول

ألا تكون الطالبة المتقدمة وأبويها وجديها مكتسبين لجنسيات متعددة ، وأن تكون الطالبة حاصلة على شهادة ( الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / الشهادات الأجنبية ) على أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2025 وعام 2024، وأن تكون الطالبة مُقيدة بإحدى الجامعات أو المعاهد فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2024 ، وألا يكون قد سبق الحُكم عليها بعقوبة جنائية أو جناية مخلة، وأن تكون الطالبة تتمتع بالسمعة الجيدة والسلوك المستقيم ، وأن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج / وتتعهد بعدم الزواج طوال مدة تواجدها بالكلية، وألا تكون الطالبة قد استقالت أو فُصلت تأديبياً من أي (كلية - معهد)، وألا يقل الطول عن (155 سم) كحــد أدنى، وأن تجتاز الطالبة امتحان السمات الشخصية بنجاح وتكون لائقة طبياً طبقاً لضوابط اللياقة الطبية المحددة ، وأن تجتاز الطالبة التقييمات البدنية والنفسية المختلفة، وأن تجتاز الطالبة التقييم في (اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي - الكيمياء - الأحياء).

وأن تجتاز الطالبة الفحوصات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة)، وأن تجتاز الطالبة الامتحان الشخصى (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم اللجنة، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع، وأن تتقدم الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بضوابط التقديم مع التأكيد على أن تكون المستندات والبيانات المسجلة في وثائق القَبول والتي تم على أساسها قبول الطالبة صحيحة.

الضوابط الخاصة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة العلوم) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2025م عن 21 سنة، وتكون النسبة المئوية للمجموع 87 % كحد أدنى، وتكون مدة التعليم الأكاديمي (5) سنوات ميلادية + 2 سنة امتياز، وتُمنح الطالبة بكالوريوس الطب والجراحة وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام مدة الامتياز وترخيص مزاولة المهنة (بعد إتمام عامي الإمتياز بنجاح).

خطوات التقييم للقبول

تسجيل البيانات الأساسية والاجتماعية، وسحب الملفات وامتحان السمات، ثم الفحص الطبي، والقياسات البدنية والقياسات النفسية، والقياسات النفسية المتقدمة، والفحوصات الطبية المتقدمة، نهاية بإجراء كشف الهيئة.

متطلبات التقديم

تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة المعتمدة لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) tansiq.mod.gov.eg، بدءاً من يوم السبت الموافق 20-09-2025 وينتهى يوم الإثنين الموافق 29-09-2025 .

وسيتم فتح باب سحب الملفات من الأكاديمية العسكرية المصرية بالكيان العسكرى إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 22-09-2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 01-10-2025.

ثانياً: الدفعة ( 1 ) ذكور/ إناث بالصفة المدنية للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة.

الضوابط العامة للقبـــول

ألا يكون الطالب / الطالبة المتقدم وأبويه وجديه مكتسبين لجنسيات متعددة ، وأن يكون الطالب / الطالبة حاصل على شهادة ( الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / الشهادات الأجنبية) على أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2025 و عام 2024 ، وأن يكون الطالب / الطالبة مُقيد بإحدى الجامعات أو المعاهد فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2024 ، وأن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لضوابط اللياقة الطبية المحددة، وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح القياسات البدنية، أن يجتاز الطالب / الطالبة التقييم فى ( اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى - الكيمياء - الأحياء )، أن يجتاز الطالب/ الطالبة الامتحان الشخصي (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم اللجنة، وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بضوابط التقدم وأن يتحمل الطالب / الطالبة جميع نفقات الدراسة / الإقامة حال رغبته / رغبتها في عدم استكمال الدراسة في أي مرحلة من مراحل الدراسة وحتى التخرج.

الضوابط الخاصة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة العلوم) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 م عـــــن 21 سنـــــة وتكون النسبة المئوية للمجموع 87 % كحد أدنى ومدة التعليم الأكاديمى ( 5 ) سنوات ميلادية + 2 سنة امتياز ويُمنح الطالب / الطالبة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام مدة الإمتياز وترخيص مزاولة المهنة

( بعد إتمام عامي الامتياز بنجاح )

مميزات الالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

الدراسة بنظام النقاط المعتمدة بمصروفات مع ( إقامة داخلية ) وإجازة أسبوعية (خميس - جمعة)، منح بكالوريوس الطب والجراحة طبقاً لنظام النقاط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بكلية الطب بالقوات المسلحة ، ويحق لخريج الكلية التسجيل مباشرة في النقابة العامة للأطباء واستخراج تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة فور انتهاء مدة تدريب الامتياز، كما تقوم الكلية بعقد ومنح درجات الدراسات العليا للأطباء بالقوات المسلحة ولغيرهم ممن يرى المجلس الأعلى للكلية قبولهم فى هذه الدراسات لأى من التخصصات وفقاً لقواعد وقوانين كليات الطب بالجامعات المصرية، فضلاً عن تقديم تعليم طبى متميز عالي الجودة وفقاً للمعايير العالمية حيث أن مناهج الكلية معتمدة من جامعة ولاية ميتشجن / الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن اكتساب أعضاء هيئة التدريس من المدنيين والعسكريين وهيئة التمريض خبرات كبيرة في مجال التعليم الطبي ( يتم مشاركة جهات طبية عالمية مرموقة مثل كلية الجراحين الملكية بأيرلندا) حيث يتم إجراء اختبارات الجزء الثاني من زمالة عضوية الكلية الجراحية بأيرلندا بصفة دورية مرتين سنوياً بالمستشفى التعليمي بالكلية، علماً بأن الكلية حصلت على الاعتراف من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة (GMC) بجودة التعليم الطبي، كما يتواجد بالكلية أحدث تقنيات التدريس( مركز محاكاة ) يعد من أفضل مراكز المحاكاة إقليمياً، كما تضم الكلية هيئة تدريس متخصصة من أمهر الأطباء المدنيين والعسكريين ، فضلاً عن توافر العديد من المستشفيات التعليمية مما يزيد من مهارة الطبيب لمحاكاة الواقع بالتدريب العلمي.

خطوات التقييم

تسجيل البيانات الأساسية والاجتماعية، والفحص الطبي (مخفض)، والقياسات البدنية، والامحان التفضيلي نهاية بإجراء كشف الهيئة.

متطلبات التقديم

تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة المعتمدة لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) miltraining.mod.gov.eg بــدءاً من يوم السبت الموافق 20-09-2025 وينتهى يوم الإثنين الموافق 29-09-2025، وتسجل البيانات الاجتماعية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21-09-2025وحتى يوم الجمعة الموافق 03-10-2025.