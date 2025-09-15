إعلان

مدبولي يتابع إجراءات فض التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي

06:01 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي. وحضر الاجتماع الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية، موضحة أن البنك حقق تطورًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية؛ سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة.

كما أكدت الوزيرة أن بنك الاستثمار القومي نجح خلال الفترة الماضية في فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع عدد من المؤسسات؛ حيث تمكن من التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونيته مع تلك الجهات، مشيرة إلى أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة لها مردود إيجابي في ترسيخ دوره المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الخطوات والإجراءات التي تتم بهدف الوصول إلى تسوية للتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، لما له من عائد كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما تم التأكيد على أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها بصدد فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، والتي تعطي رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال، حيث إنها تعزز الكفاءة المالية لتلك الجهات، وتحقق أثرًا إيجابيًا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، والتأكيد أيضا على السعي جديا لحل المشكلات المالية المتراكمة للهيئة الوطنية للإعلام، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهلها؛ للمضي قدما في سبيل تحقيق رسالتها الإعلامية المنشودة.

الدكتور مصطفى مدبولي فض التشابكات المالية الهيئة الوطنية للإعلام بنك الاستثمار القومي
