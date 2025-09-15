وزير الري: المياه عصب الحياة للمشروعات التنموية والعمرانية

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات اليوم الثاني من "معرض صحارى" المخصص لملف "المياه والري".

وفي كلمته الإفتتاحية، توجه الدكتور سويلم، بالتحية لمنظمي "معرض صحارى" والذي يعبر عن الاهتمام البالغ بملف المياه في مصر، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الري والزراعة في مصر، وتشجيع المستثمرين والشركات على المساهمة في هذه القطاعات الحيوية مع مراعاة انتهاج سياسات والاعتماد على أدوات ترفع من كفاءة استخدام المياه وتعظم العائد من وحدة المياه عند تنفيذ أي مشروعات في مجالي الري والزراعة.



وأشار إلى ما تقوم به الوزارة من مجهودات عديدة لتعظيم العائد من وحدة المياه وتطوير المنظومة المائية، حيث تمثل المياه عصب الحياة والتنمية الذي تعتمد عليه المشروعات التنموية والعمرانية، مستعرضًا أبرز محاور ومستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 والذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية من خلال الاعتماد على النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة، خاصة أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه أصبح أمرًا مهمًا خاصة مع التقدم التكنولوجي الذي نشهده في كل مناحي الحياة حاليًا.

وقدم الدكتور سويلم، عرضًا لأهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 والمتمثلة في 9 محاور رئيسية تتمثل في الآتي:

1- المحور الأول: معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ 3 مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة)، مع التأكيد على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

2- المحور الثاني: الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولي، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa في متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية، ويجرى حاليًا تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر" بالتعاون مع إسبانيا.

3- المحور الثالث: التحول الرقمي لسد النقص في القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذي القرار، ويتضمن التحول الرقمي القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، حيث تم حتى الآن تصميم 27 تطبيقًا متنوعًا بمعرفة مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة.

4- المحور الرابع: تأهيل المنشآت المائية والترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط، وتنفيذ مصبات نهاية للترع.

5- المحور الخامس: التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية في الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التي يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" اعتمادًا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلي)، وتنفيذ أعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتي تسهم في الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف في حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلًا عن الديزل في رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية.



6- المحور السادس: الحوكمة والتي تعتمد على 3 عناصر (المشاركة في صناعة القرار - محاربة الفساد - تعديل التشريعات)، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة الوزارة، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وتعزيز التواصل مع المنتفعين، بالإضافة لتعزيز الاعتماد على الرقمنة في أعمال الوزارة مثل (رقمنة التراخيص - إعداد التطبيقات الرقمية) لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بالشكل الذي يُسهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلى جانب التطوير التشريعي بما يُسهم في الحفاظ على المياه وحمايتها من التعديات (مثل تشديد العقوبات فيما يخص التعامل مع المياه الجوفية).

7- المحور السابع: تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه في تصنيع منتجات يدوية.

8- المحور الثامن: التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.

9- المحور التاسع: العمل الخارجي، حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

كما شهد الدكتور سويلم، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري وشركة "إنفورما ماركتس مصر" والمعنية بالتعاون بين الجانبين خلال فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام 2025 ومعرض صحارى 2025، وذلك بتخصيص جناح لوزارة الموارد المائية والري ضمن معرض صحارى، مع تسليط الضوء على قضايا المياه وجهود وزارة الموارد المائية والري في مجال الرقمنة والابتكار والإدارة الذكية للمياه خلال فعاليات معرض صحارى، وتخصيص جلسة عن أسبوع القاهرة للمياه خلال معرض صحارى، وتخصيص جلسة لمعرض صحارى خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

وقع مذكرة التفاهم، المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة الموارد المائية والري، وهناء يوسف، مدير عام معرض صحارى 2025.

وقالت هناء يوسف، مدير عام معرض صحارى 2025: نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد نموذجًا قويًا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر الهادفة إلى تمكين هذا القطاع، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يصدر قرارًا جديدًا لاعتماد الاستقالات العمالية.. تفاصيل





التنظيم والإدارة يعلن مسابقة للتعاقد مع 964 معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر





الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية



