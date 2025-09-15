إعلان

بيان مهم من العمل بشأن وظائف في الإمارات

11:37 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

وزير العمل محمد جبران

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، الاثنين، إن وزارة العمل تابعت ما يتم تداوله مؤخرًا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وظائف مزعومة في إحدى شركات دولة الإمارات لمهنة "مدرب جيم"، مقابل رسوم مالية مرتفعة.

وأصدر وزير العمل، محمد جبران، تعليماته على الفور لمكتب التمثيل العمالي في أبو ظبي برئاسة المستشار منال عثمان، للتواصل مع الشركة المعنية، والتي أكدت أن هذه الإعلانات غير صحيحة وأن الهدف منها النصب على الشباب.

وأكد وزير العمل، على أهمية توخي الحذر، داعيًا الشباب المصري إلى عدم الانصياع لمثل هذه الإعلانات الوهمية، والإبلاغ عنها فورًا. وأشار إلى أن كافة فرص العمل التي توفرها الوزارة، سواء في الداخل أو الخارج، مجانية تمامًا وبدون وسطاء، مشددًا على ضرورة التحقق من الإعلانات الرسمية عبر موقع الوزارة أو مديريات العمل المنتشرة في مختلف المحافظات.

