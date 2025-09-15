كتب- محمد أبو بكر:

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا بتكليف رنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، بالإشراف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، إلى جانب مهام عملها الحالية.

وأوضح بيان الوزارة أن القرار يأتي في إطار التكامل بين مهام مستشار الوزير للعلاقات الخارجية والاختصاصات المنوطة بالإدارة العامة للعلاقات الدولية، ويعكس حرص الوزارة على الاستفادة من الكوادر المتميزة لتعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى العمل والإنجاز.

وتشغل رنا جوهر منصب مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية منذ دمج وزارتي السياحة والآثار في 2019، كما تولت الإشراف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم منذ 2023، والإشراف على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة منذ 2022، وشغلت منصب المستشار الإعلامي لوزير السياحة بين 2016 و2019.

ومن أبرز مهامها تنسيق التواصل بين الوزارة والجهات الخارجية المحلية والدولية، بما يشمل التعاون مع السفارات الأجنبية، وتنظيم الفعاليات والزيارات الدبلوماسية، وتمثيل الوزارة في العديد من اللجان الحكومية، وساهمت في إدارة الأزمات التي واجهت قطاع السياحة، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وقبل عملها بالوزارة، شغلت رنا جوهر منصبًا بإدارة التخطيط في الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث تعاملت مع الجهات المانحة وأعدت خطط العمل والميزانيات للمشروعات والبرامج التنموية.

وتحمل رنا جوهر، شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.