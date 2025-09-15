إعلان

حرارة مرتفعة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

06:00 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

طقس معتدل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين 15 سبتمبر، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا معتدل الحرارة صباحًا، يتحول إلى حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا ثم معتدلًا في آخر الليل.

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية ستتكون في الساعات المبكرة من الصباح على مناطق من شمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

كما تظهر سحب منخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها أحيانًا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأضافت الأرصاد أن هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق من شواطئ مطروح – العلمين – الإسكندرية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.75 إلى 2.25 متر، إلى جانب اضطراب في حركة الملاحة البحرية على أجزاء من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و50 كم/س وترتفع الأمواج من 1.5 إلى 3 أمتار.

