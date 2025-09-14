وزير الري: اختيار الكفاءات المُؤهلة أولوية قصوى

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين، وفي مقدمتها جهود التطوير المؤسسي داخل الوزارة، وإجراءات سد العجز في بعض التخصصات الوظيفية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سويلم، أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي كركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، مع تحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية.

وأوضح أن ذلك يسهم في تمكين متخذي القرار داخل الوزارة من تنظيم العمل وتحديد المسئوليات، بما ينعكس على تحسين جودة تنفيذ المشروعات ورفع مستوى الأداء، وصولًا إلى تحقيق الإدارة العادلة والمستدامة للموارد المائية.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، مؤكدًا أن اختيار الكفاءات المؤهلة يعد أولوية قصوى لضمان أعلى مستويات الجودة في تلبية متطلبات العمل، بما يتناسب مع حجم الدور الذي تضطلع به الوزارة في مواجهة تحديات قطاع المياه وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

كما استعرض الدكتور سويلم، ما تحقق في مجال التحول الرقمي، موضحًا الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بتراخيص المياه الجوفية، والاستعداد لإطلاق منظومة تراخيص الشواطئ، فضلًا عن تطوير 27 تطبيقًا يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف قطاعات الوزارة.

من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعمل على دعم الوزارات والهيئات في تطوير الهياكل المؤسسية وسد العجز في التخصصات المطلوبة بما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن الجهاز يطبق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، استنادًا إلى مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأضاف رئيس الجهاز، أن وزارة الموارد المائية والري تمثل إحدى الوزارات ذات الأولوية الاستراتيجية نظرًا لدورها المحوري في تحقيق الأمن المائي لمصر، مشددًا على أن التعاون بين الجانبين سيسهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة عالية، وبما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

