محمود محيي الدين ضيف صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل غداً

كتب- محمد أبو بكر:

يحل الاقتصادي المصري الكبير الدكتور محمود محيي الدين ضيفاً علي صالون ماسبيرو الثقافي غداً الأحد. ويتحدث ضيف الصالون عن قضايا الاقتصاد والتنمية والنظام العالمي في زمن اللايقين .

عقب الكلمة يبدأ الحوار مع الحضور من كتّاب ورؤساء تحرير وإعلاميين وشخصيات عامة. ويدير الصالون الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكان وزير الخارجية الدكتور بدر عيد العاطي قد حل ضيفاً علي صالون ماسبيرو الثقافي في أولي ندواته ، حيث تحدث عن معالم السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي ، وقد شارك في تكريم نخبة من كبار نجوم ماسبيرو .. الأساتذة : فهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال ، وقدم الصالون الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلة ،

وقد أذاعت القناة الأولي الصالون كاملاً أمس الجمعة ، ويذاع السادسة والنصف مساء اليوم السبت علي قناة إكسترا نيوز.

