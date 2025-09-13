السيسي يبحث تعزيز الحصيلة الدولارية وتدعيم الاحتياطيات الأجنبية

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من الموارد المحلية، إلى جانب استعراض المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطيات النقد الأجنبي.

واطّلع الرئيس خلال الاجتماع على تطورات جهود خفض معدلات التضخم، ومسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية.

كما تابع الموقف الحالي للدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أوضح محافظ البنك المركزي أن النسبة ما زالت ضمن المستويات الآمنة، مشيرًا إلى أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيًا في أغسطس 2025، بما ضمن تغطية الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية، مع ضمان إتاحة الموارد الدولارية بصورة كافية بما ينعكس إيجابًا على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

كما شدد على مواصلة العمل لخفض المديونية الخارجية، والاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن.

