تعرف على موعد الإجازة المتبقية في 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يترقب المواطنون، مع اقتراب نهاية عام 2025، ما تبقى من الإجازات الرسمية المُدرجة في الأجندة السنوية، باعتبارها محطات للراحة وتجديد النشاط، وفرصة لإحياء المناسبات الوطنية والدينية التي تحمل معاني الفخر والانتماء.

يستعرض "مصراوي"، الإجازة المتبقية خلال 2025، كما يلي:

وفقًا للأجندة الرسمية للعطلات في مصر، لم يتبق خلال العام الجاري سوى عطلة واحدة فقط، والمقررة يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر، ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتُعد هذه العطلة الأخيرة ضمن الإجازات الرسمية في 2025، وذلك بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء في جدول العطلات، حيث تُمنح كإجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في أجهزة الدولة والقطاعات العامة والخاصة.

