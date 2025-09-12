2258 قضية تموينية وضبط 635 طن سلع غذائية في حملات بالجيزة

كتب محمد أبو بكر:

وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة السلع المتداولة، مع تنفيذ حملات دورية لحماية المواطنين من أي تجاوزات.

واطّلع المحافظ على تقرير مباحث التموين برئاسة العميد عدلي الجمال بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي أُجريت بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن على مدار شهر كامل لرصد المخالفات وضبط السلع غير المطابقة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 2258 قضية تموينية شملت 635 طنًا من السلع والمواد الغذائية، و156,507 لترات من الزيت والسولار.

كما رصدت الحملات 1603 قضايا في مجال المحال العامة، تنوعت بين إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع بأسعار مرتفعة عن المقررة.

وفي مجال الغش التجاري تم ضبط 119 قضية شملت سلعًا متعددة منها: السكر، الزيت، السمن، الدقيق، المكرونة، الكبدة، الرنجة، الفسيخ، السجائر، الأرز، الشوكولاتة، وحلوى الأطفال، إلى جانب مواد صناعية وغذائية أخرى.

أما في قطاع المخابز، فقد تم ضبط 518 قضية تخص الاستيلاء على الدقيق المدعوم، إنتاج خبز أقل من المواصفات، وإدارة مخابز بدون ترخيص، بإجمالي مضبوطات بلغ 47 طنًا.

كما تم ضبط 9 قضايا تتعلق باستيلاء بعض البدالين التموينيين على سكر وزيت طعام مدعوم من الدولة، بإجمالي 9 أطنان و3912 لترًا.

وفي قطاع المواد البترولية، تمكنت الحملات من ضبط 7 قضايا لتجميع بنزين (80 و92) وسولار واسطوانات بوتاجاز مدعومة، بإجمالي مضبوطات 45,158 لترًا.

وأكد المهندس عادل النجار أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع التموينية والبترولية المدعومة، مشددًا على استمرار الحملات بجميع الأحياء لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

