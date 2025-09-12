إعلان

أيمن أبو عمر: هذا أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة

01:00 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

الدكتور أيمن أبو عمر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، أن أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من الأعمال هو الصلاة، فهي الميزان الحقيقي لاستقامة حياة المسلم، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله».

وأوضح أبو عمر، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن هذه الرسالة العظيمة تعني أن على الإنسان أن يجعل علاقته بالله سبحانه وتعالى أول مسؤولياته، فهي الأساس الذي تنبني عليه سائر شؤون حياته، مبينًا أن من استقامت صلاته استقامت حياته ورأى أثر ذلك في راحته النفسية وطمأنينته وسكينة قلبه.

وأضاف أن أثر الصلاة لا يقتصر على علاقة العبد بربه، بل ينعكس أيضًا على شخصيته وسلوكه وتعاملاته مع الناس، فهي دائرة تبدأ من العبد مع ربه ثم تعود إليه بالخير والبركة والطمأنينة.

وأكد الدكتور أيمن أبو عمر، على أن الالتزام بالصلاة والحرص عليها في أوقاتها هو أول ما ينبغي أن يضعه المسلم نصب عينيه في الدنيا، لأنها أول ما سيُسأل عنه بين يدي الله عز وجل في الآخرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أيمن أبو عمر وزارة الأوقاف أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة برنامج منبر الجمعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
عبدالمنعم سعيد: مراجعة الاتفاقيات العربية مع إسرائيل باتت ضرورة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة