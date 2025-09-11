كتب- أحمد جمعة:

شهد مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي أزمة طبية أثارت جدلًا واسعًا، بعد شكاوى من فقدان مرضى للبصر بشكل كامل عقب خضوعهم لعمليات مياه بيضاء بسيطة خلال أسبوع واحد، وهو ما أثار تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وجّه على الفور بتشكيل مجموعة من اللجان الفنية المتخصصة لتقييم هذه الشكاوى ودراستها بكل مهنية وموضوعية، لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة.

وأضاف المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى مصراوي، اليوم الخميس، أن اللجان المشكلة تضم عدة تخصصات لضمان تغطية شاملة، وهي:

لجنة طبية متخصصة تضم أساتذة كليات الطب ذوي الخبرة في جراحة العيون وزرع العدسات، لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية.

لجنة مكافحة العدوى وعلم الجراثيم لفحص الإجراءات الوقائية والتعقيمية المتبعة داخل المنشآت الطبية.

لجنة فنية للمعدات الطبية لفحص وتقييم سلامة الأجهزة والمكونات المستخدمة في غرف العمليات والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.

لجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية وبرامج التدريب، بهدف تحديد أي ثغرات محتملة في منظومة العمل.

وأكد المصدر، أن نتائج هذه اللجان ستكون محل متابعة دقيقة من الوزارة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة فور انتهاء التقييم لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

