برلماني عن مزايا كارت الفلاح: محدودة وتقتصر على صرف الأسمدة والدعم

كتب- نشأت علي:

تقدّم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ضرورة تطوير مزايا "كارت الفلاح" بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية الزراعية العالمية التي تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاستشعار عن بُعد.

وأوضح "شمس الدين"، أن مزايا الكارت ما زالت محدودة وتقتصر غالبًا على صرف الأسمدة والدعم، بينما يترقب الفلاحون، خاصة مع الاحتفال بعيد الفلاح، أن تعلن الحكومة عن توسيع نطاق خدماته.

وتساءل عن خطة الوزارة لربط الكارت بخدمات استشارية رقمية لحظية للمزارعين عبر تطبيقات إلكترونية، وإتاحته كأداة للتمويل والتأمين الزراعي، إلى جانب تمكين الفلاح من متابعة أسعار السوق يوميًا وربط ذلك بآليات التسويق الزراعي، مع إدماج نظم الري الذكي والمستشعرات الحديثة في منظومة الكارت.

كما دعا النائب، إلى إقرار سياسات عادلة تضمن تسعيرًا استرشاديًا واضحًا للمحاصيل الزراعية، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وقصب السكر والقطن، بما يشجع الفلاحين على التوسع في زراعتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الزراعية للأسواق العالمية، مؤكدًا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتعظيم الإنتاجية وحماية الفلاح المصري وإدماجه في الثورة الزراعية التكنولوجية.

