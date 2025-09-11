قرار جمهوري جديد بشأن اتفاقية الخطوط الجوية المنتظمة مع نيوزيلندا

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 136 لسنة 2025.

تضمن القرار، الموافقة على اتفاقية "خطوط جوية منتظمة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

جاء ذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

