صور.. الثقافة تدشن المرحلة السادسة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"

كتب- محمد شاكر:

تصوير- إسلام فاروق:

انطلقت مساء اليوم المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الثقافة، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

جاء ذلك بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد لبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنانين عادل حسان وهشام عطوة.

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي يستعرض مسيرة المشروع وإنجازاته، أعقبته فقرة فنية تضمنت رقصات وأغاني مستوحاة من مختلف محافظات مصر.

وأكد المخرج هشام عطوة أن المرحلة السادسة تهدف إلى الوصول إلى مليون مواطن مصري في القرى والنجوع، لنشر الرسالة الثقافية، مشيدًا بالدعم المستمر من وزير الثقافة وهيئة قصور الثقافة والمؤسسات المشاركة.

وأشار الفنان محمد الشرقاوي، مدير الفرقة، إلى أن المشروع استثمر مبادرة "حياة كريمة" للوصول بفنون المسرح إلى كل قرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الثقافة والفنون.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الرئاسة المصرية على استهداف قيادات حماس في قطر

الكشف عن نسخة جديدة وكاملة من مرسوم كانوب لـ"بطليموس الثالث" بالشرقية