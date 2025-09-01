تصل لـ2990 جنيهًا.. ننشر أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب - خاص

كتب- محمد نصار:

حصل مصراوي على قائمة أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الداائري، لطلاب المدارس والجامعات.

وجاءت قائمة الأسعار ومدد الاشتراكات وعدد الرحلات والمحطات، وفق مستند حصل عليه مصراوي، على النحو التالي:

1- اشتراك لمدة 3 أشهر بإجمالي 120 رحلة ذهاب وعودة

- 350 جنيهًا لعدد 4 محطات.

- 680 جنيهًا لعدد 10 محطات.

- 1010 جنيهات لعدد 15 محطة.

2- اشتراك 6 أشهر بإجمالي 240 رحلة ذهاب وعودة

- 680 جنيهًا لعدد 4 محطات.

- 1340 جنيهًا لعدد 10 محطات.

- 2000 جنيه لعدد 15 محطة.

3- اشتراك لمدة 9 أشهر بإجمالي 360 رحلة ذهاب وعودة

- 1010 جنيها لعدد 4 محطات.

- 2000 جنيه لعدد 10 محطات.

- 2990 جنيهًا لعدد 15 محطة.

وعند تقديم الاستمارة يتم دفع قيمة الاشتراك نقدًا بشباك الحجز أو تقديم إيصال يفيد السداد من خلال تطبيق (Instapay) أو على الحساب البنكي مباشرة للشركة بالبنك الأهلي المصري (1003131857874101018).

خطوات استخراج الاشتراك

1- الدخول على الموقع الرسمي للشركة www.brt-eg.com اعتبارًا من الأول من سبتمبر وحتى السابع من سبتمبر 2025.

2- تحميل وطباعة الاستمارة الخاصة بالاشتراك.

3- ملء البيانات المطلوبة بخط واضح.

4- ختم الاستمارة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب.

5- تسليم الاستمارة لمحطة إسكندرية الزراعي أو محطة أكاديمية الشرطة قبل يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025.

ومن المقرر تسليم كارت الاشتراك من المحطة التي تم بتقديم استمارة الاشتراك بها وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر 2025.

