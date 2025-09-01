الجامع الأزهر يطلق دورته الثالثة لتأهيل 6 آلاف محفظ بفروع الرواق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، إطلاق دورته الثالثة لتأهيل 6 آلاف محفظ، وذلك في إطار التوسع الملحوظ في فروع الرواق الأزهري والتي تربو على ١٥٠٠ فرع، وإمداد فروع الرواق الأزهري بالمحافظات بكافة احتياجاتهم لتقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية تليق بشرف العلم والمتعلمين وعظمة القرآن الكريم.

وتأتي الدورة الثالثة التي يطلقها الجامع الأزهر لتأهيل المحفظين، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف، وذلك وفق عدد من الضوابط والشروط.

وتتمثل هذه الضوابط والشروط وفقا للآتي:

١ـ أن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظات المعلن عنها، من واقع بطاقة الرقم القومي.

٢- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

٣- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

٤- أن يقوم المتقدم بدفع الرسوم المقررة لفتح الملف الخاص بالدورة التدريبية.

٥- حفظ القرآن الكريم كاملًا.

وبحسب بيان، سيتم الاستعانة بالمتميزين في هذه الدورات للعمل في الرواق الأزهري (بنظام العمل بالساعة).

وفي تصريح له، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن الدورة ستنطلق على مدار شهرين كاملين، وستعقد (عن بعد)، مما يتيح للمتقدمين فرصة المشاركة من أي مكان، ويأتي هذا البرنامج كجزء من استراتيجية الجامع الأزهر لتطوير مهارات المعلمين وضمان جودة التعليم في الرواق الأزهري.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور هاني عودة، أن التقديم سيكون مفتوحًا على فروع محددة وبعدد معين من المتقدمين بإجمالي (٦٠٠) خرِيج من جميع المحافظات، مع التأكيد على أن الاختبارات ستعقد في نهاية الدورة، وسيتم الاستعانة بالمتميزين لسد العجز في نفس الفروع التي تقدموا عليها، وفقًا لاحتياجات العمل(بنظام العمل بالساعة مقابل أجر).

ولفت مدير الجامع الأزهر، إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتمام مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم، بتلبية الرغبة في حفظ كتاب الله تعالى وتعزيز دور الأزهر الشريف في نشر ثقافة القرآن الكريم بين أفراد المجتمع.

يذكر أنه يمكن للمهتمين بهذا الأمر، زيارة الموقع الإلكتروني والتقديم على الرابطين التاليين حيث يتم التقديم على الرابط

لتسجيل البيانات ورفع المرفقات (إيصال الدفع- صورة البطاقة الشخصية - صورة المؤهل).

وعلى الرابط التالي التسجيل: من هنا

