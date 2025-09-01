9 صور قبل وبعد.. تفاصيل المخطط الكامل لتطوير ميناء السخنة

كتب- محمد نصار:

تنفذ وزارة النقل، أعمال تنفيذ مخطط تطوير واستكمال وتوسعة ميناء السخنة، من أجل زيادة قدرته الاستيعابية والقدرة على جذب الخطوط الملاحية العالمية.

مشروع تطوير ميناء السخنة

كشف اللواء محمد خليل، مدير المشروع، نسب التنفيذ حتى الآن، والتي بلغت نحو 96%، حيث شملت أعمال التطوير:

- إنشاء 5 أحواض جديدة بعمق 18 مترًا.

- إنشاء أرصفة جديدة بطول 18 كم.

- إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م².

- إنشاء مناطق لوجستية على مساحة 5.2 كم².

- إنشاء شبكة سكك حديدية داخلية بطول 30 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع.

- تطوير طرق داخلية بطول 17 كم (6 حارات مزدوجة).

- إنشاء المبنى الإداري والمجمع الأمني والأسوار والبوابات.

- تنفيذ حواجز أمواج بطول 3,270 مترًا.

- زيادة المساحة الإجمالية للميناء إلى نحو 29 كم².

شراكات استراتيجية

تستهدف الوزارة، عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية.

وقد تم التعاقد مع شركة RSCT البحر الأحمر لتشغيل محطة تداول الحاويات، وجار التعاقد مع موانئ أبوظبي لإدارة محطة الدحرجة (RO-RO) ومحطة استقبال السفن السياحية.