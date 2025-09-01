إعلان

9 صور قبل وبعد.. تفاصيل المخطط الكامل لتطوير ميناء السخنة

11:19 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    المخطط الكامل لتطوير ميناء السخنة (4)
  • عرض 9 صورة
    المخطط الكامل لتطوير ميناء السخنة (5)
  • عرض 9 صورة
    المخطط الكامل لتطوير ميناء السخنة (6)
  • عرض 9 صورة
    المخطط الكامل لتطوير ميناء السخنة (2)
  • عرض 9 صورة
    المخطط الكامل لتطوير ميناء السخنة (8)
  • عرض 9 صورة
    المخطط الكامل لتطوير ميناء السخنة (9)
  • عرض 9 صورة
    المخطط الكامل لتطوير ميناء السخنة (7)
  • عرض 9 صورة
    المخطط الكامل لتطوير ميناء السخنة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

تنفذ وزارة النقل، أعمال تنفيذ مخطط تطوير واستكمال وتوسعة ميناء السخنة، من أجل زيادة قدرته الاستيعابية والقدرة على جذب الخطوط الملاحية العالمية.

مشروع تطوير ميناء السخنة

كشف اللواء محمد خليل، مدير المشروع، نسب التنفيذ حتى الآن، والتي بلغت نحو 96%، حيث شملت أعمال التطوير:

- إنشاء 5 أحواض جديدة بعمق 18 مترًا.

- إنشاء أرصفة جديدة بطول 18 كم.

- إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م².

- إنشاء مناطق لوجستية على مساحة 5.2 كم².

- إنشاء شبكة سكك حديدية داخلية بطول 30 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع.

- تطوير طرق داخلية بطول 17 كم (6 حارات مزدوجة).

- إنشاء المبنى الإداري والمجمع الأمني والأسوار والبوابات.

- تنفيذ حواجز أمواج بطول 3,270 مترًا.

- زيادة المساحة الإجمالية للميناء إلى نحو 29 كم².

شراكات استراتيجية

تستهدف الوزارة، عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية.

وقد تم التعاقد مع شركة RSCT البحر الأحمر لتشغيل محطة تداول الحاويات، وجار التعاقد مع موانئ أبوظبي لإدارة محطة الدحرجة (RO-RO) ومحطة استقبال السفن السياحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة النقل ميناء السخنة محطات الحاويات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة