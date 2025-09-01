موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025.. لموظفي العام والخاص

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتستعد وزارة العمل، لإصدار بيان وكتاب دوري تكشف من خلاله عن التفاصيل الكاملة لموعد إجازة المولد النبوي الشريف.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد إجازة المولد النبوي الشريف سيكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر سبتمبر 2025، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1447 هجرية.

وبين المصدر، أن الإجازة ستكون رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأكد على أن صاحب العمل يحق له تشغيل العامل في تلك الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلَي هذا الأجر.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

شدد أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

كان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر سبتمبر 2025، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1447 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.