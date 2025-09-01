إعلان

وزير العمل لمصراوي: بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم -(تفاصيل)

07:30 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

وزير العمل محمد جبران

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون سيتم إصدارها خلال أسبوع واحد.

وأوضح الوزير، في تصريحات لمصراوي، أن إعداد القانون تم بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، سواء أصحاب الأعمال أو العمال أو الخبراء القانونيين، مشيرًا إلى أن النهج نفسه تم اتباعه في صياغة القرارات التنفيذية من خلال حوار مجتمعي موسع.

وأكد وزير العمل أنه لا وجود للفصل التعسفي في القانون الجديد، حيث لا يجوز فصل العامل إلا من خلال المحكمة العمالية.

وتابع: في حال ثبوت أن صاحب العمل فصل العامل بشكل تعسفي، فإن المحكمة ستطبق غرامات مشددة وفقًا لأحكام القانون.

