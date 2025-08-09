حصار غزة والمساعدات.. أسامة الدليل يكشف الأكاذيب والادعاءات ضد مصر

أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل، أن ما يُثار بشأن دور مصر في قطاع غزة، يختلط فيه الكثير من الأكاذيب والادعاءات، مؤكدًا أننا "نعيش في غابة كبيرة من الخداع النفسي".

وأضاف "الدليل"، خلال لقاء مع الإعلامية رشا بيل ببرنامج "خارج الصندوق" على فضائية "العربية": "قبل أن نتحدث عن جيرة مصر لقطاع غزة، علينا أولًا أن نعرف ما هو القطاع، ونطرح بعض الحقائق التي يجب أن يعرفها الرأي العام، فهل يُعقل أن يُطلب مني القيام بعمل عسكري عنيف في غزة، بينما أترك لإسرائيل حدودًا مفتوحة بطول 245 كيلومترًا ليدخل منها إلى سيناء؟ من الذي يمكن أن يقبل بذلك؟".

وأوضح أنه إذا دخلت في مواجهة عنيفة داخل غزة، فهذا يعني أنني سأخوض حربًا شاملة على طول الحدود البالغة 245 كيلومترًا، مشيرًا إلى أنه تم إدخال المساعدات عن طريق الإسقاط الجوي، أما معبر رفح فهو مخصص لعبور الأفراد، وهناك 6 معابر بين غزة وإسرائيل ومصر، من بينها رفح وكرم أبو سالم، والأخير لا علاقة لمصر به".

وتابع: "أي معبر بري في العالم يتكون من نقطتين: نقطة على أرضك تمنح إذن الخروج، وأخرى على الأرض المقابلة تمنح إذن الدخول، وعندما تفتح المعبر، عليك أن تسأل: من يوجد على الجهة الأخرى في غزة؟".

واستطرد: "الأخطر من ذلك: من الذي مكن إسرائيل من احتلال ممر فيلادلفيا، الذي يقع داخل أراضي غزة، في أقل من ساعة، دون أن تطلق عليه رصاصة واحدة حتى هذه اللحظة؟"، موضحًا أن بين مصر وقطاع غزة شريطًا تسيطر عليه قوات إسرائيلية بعمق يتراوح بين 700 متر في أضيق نقطة و2300 متر في أوسع نقطة، فكيف يمكن إدخال المساعدات دون المرور على الإسرائيليين؟.