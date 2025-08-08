فرص عمل متاحة بسوبر ماركت شهير| التخصصات ورابط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة في أسواق عبد الله العثيم ضمن النشرة القومية للتشغيل.

تخصصات فرص العمل أسواق عبد الله العثيم المتاحة:

عدد 15 مدير فرع (خبرة 5 سنوات).

عدد 35 مدير قسم (خبرة 3 سنوات).

عدد 20 أمين عهد.

عدد 80 مراقب جودة (إجادة استخدام الكمبيوتر).

عدد 75 كاشير.

الشروط: مؤهل عالٍ، ويُراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة.

للتواصل: 01000850351 - 01278620827 - 01000871754.

رابط التقديم لفرص العمل بأسواق عبد الله العثيم

يمكن التقديم لفرص العمل بأسواق عبد الله العثيم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، من هنا.

