فرص عمل متاحة بسوبر ماركت شهير| التخصصات ورابط التقديم
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة في أسواق عبد الله العثيم ضمن النشرة القومية للتشغيل.
تخصصات فرص العمل أسواق عبد الله العثيم المتاحة:
عدد 15 مدير فرع (خبرة 5 سنوات).
عدد 35 مدير قسم (خبرة 3 سنوات).
عدد 20 أمين عهد.
عدد 80 مراقب جودة (إجادة استخدام الكمبيوتر).
عدد 75 كاشير.
الشروط: مؤهل عالٍ، ويُراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة.
للتواصل: 01000850351 - 01278620827 - 01000871754.
رابط التقديم لفرص العمل بأسواق عبد الله العثيم
يمكن التقديم لفرص العمل بأسواق عبد الله العثيم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، من هنا.
