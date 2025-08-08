إعلان

فرص عمل متاحة بسوبر ماركت شهير| التخصصات ورابط التقديم

03:46 م الجمعة 08 أغسطس 2025

وزارة العمل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة في أسواق عبد الله العثيم ضمن النشرة القومية للتشغيل.

تخصصات فرص العمل أسواق عبد الله العثيم المتاحة:

عدد 15 مدير فرع (خبرة 5 سنوات).

عدد 35 مدير قسم (خبرة 3 سنوات).

عدد 20 أمين عهد.

عدد 80 مراقب جودة (إجادة استخدام الكمبيوتر).

عدد 75 كاشير.

الشروط: مؤهل عالٍ، ويُراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة.

للتواصل: 01000850351 - 01278620827 - 01000871754.

رابط التقديم لفرص العمل بأسواق عبد الله العثيم

يمكن التقديم لفرص العمل بأسواق عبد الله العثيم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، من هنا.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وانكسار الموجة الحارة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زعم سيدة انتسابها لعائلة مبارك.. ما عقوبة انتحال الشخصية؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العمل أسواق عبد الله العثيم فرص عمل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان