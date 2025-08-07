الديهي: محطة سونكر بميناء السخنة نموذج عالمي في إدارة المواد البترولية

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي نشأت الديهي أن مصر نجحت في تحقيق استقرار ملحوظ في توفير الطاقة خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن الحكومة أوفت بتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع انقطاع الكهرباء رغم التحديات العالمية.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة TeN، من داخل محطة سونكر بميناء السخنة، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة استراتيجية طويلة الأمد بدأت العام الماضي، تضمنت التعاقد على شحنات الغاز الطبيعي واستخدام سفن متخصصة لتحويل الغاز السائل إلى غازي.

وأوضح الديهي أن محطة سونكر تمثل نموذجًا عالميًا في إدارة المواد البترولية، مؤكدًا أنها تمتلك سعات تخزينية ضخمة وتكنولوجيا متقدمة تضمن الأمان والكفاءة.

وتابع الديهي أن ميناء السخنة، الذي كان منطقة صحراوية في الماضي، تحول إلى مركز جذب عالمي للملاحة، يسعى ليصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير صناعة الطاقة.

وأشار الديهي إلى أن استقرار إمدادات الكهرباء في المنازل والمصانع يعكس نجاح التخطيط الاستباقي للدولة، مؤكدًا أن الطاقة ليست مجرد خدمة بل ركيزة أساسية للصناعة والزراعة والتنمية.

وأكد الديهي أن محطة سونكر تبرز كمثال للإدارة الذكية التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف الديهي أن تطوير البنية التحتية في ميناء السخنة عزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مشددًا على أن الدولة أصبحت تسيطر على هذا القطاع الاستراتيجي بقدرات تشغيلية وإدارية متميزة.

