الوطنية للإعلام: ستوديو أحمد زويل جاهز لإقامة صالون ماسبيرو الثقافي

كتب-عمرو صالح:

انتهى قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام من تجهيز ستوديو أحمد زويل بماسبيرو، عبر ديكورات مميزة متحركة، وذلك استعدادًا لفعاليات "صالون ماسبيرو الثقافي".

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة، في بيان اليوم الخميس: "إن صالون ماسبيرو الثقافي سيبدأ سلسلة ندواته الشهر الجاري أغسطس 2025، حيث يستضيف نخبة من كبار المفكرين والمبدعين ورجال الدولة، ويناقش الصالون قضايا السياسة والاقتصاد والفلسفة والفكر الاجتماعي، ويتم بثه على شاشات التليفزيون المصري".

