كتب- محمد أبو بكر:

تحولت منصات التواصل الاجتماعي في مشهد إنساني نادر إلى ساحة تضامن واسعة لإنقاذ الطفل المصري "علي معتز" من مرض وراثي نادر، بعد أن أطلقت والدته نداء استغاثة عبر السوشيال ميديا، لجمع أكثر من 2 مليون دولار، تكلفة علاجه بحقنة واحدة من دواء "Zolgensma"، قبل أن يتحقق الحلم وتُعلن الأسرة اكتمال المبلغ في أقل من شهرين

ضمور العضلات الشوكي.. معاناة مزدوجة داخل أسرة واحدة

أوضحت إسراء الجارحي، والدة الطفل، أن نجلها "علي" يعاني يوميًا من آثار مرض "ضمور العضلات الشوكي"، وهو اضطراب جيني نادر يهدد حياة المصاب ويؤدي تدريجيًا إلى فقدان القدرة على الحركة والبلع والتنفس.

وما زاد ألم الأسرة، أن "ليلى"، شقيقة الطفل "علي"، تعاني من نفس المرض، ولكنها لم تبدأ العلاج بعد بسبب الإجراءات الروتينية والإدارية المعقدة، وهو ما يضاعف الضغط النفسي والمادي على الوالدين.

Zolgensma.. الحقنة الأغلى في العالم وأمل أخير في الحياة

دواء "Zolgensma" الذي يحتاجه "علي" يُعتبر من أغلى العلاجات الجينية في العالم، وتصل تكلفته إلى أكثر من 106 ملايين جنيه مصري (2 مليون دولار تقريبًا).

ويُحقن الدواء مرة واحدة فقط، ويعمل على استبدال الجين التالف الذي يسبب المرض بنسخة سليمة توقف تدهور الحالة، وتمنح الطفل فرصة حقيقية لاستعادة وظائفه العضلية والحركية.

الأسرة تعلن اكتمال التبرعات: "لساننا يعجز عن الشكر"

أعلن والد الطفل، معتز نوارة، عبر بث مباشر على "فيسبوك"، أن حملة التبرعات قد اكتملت، قائلاً:

"بفضل الله ثم بفضلكم، انتهت الحملة بنهاية سعيدة، فرصة حياة علي اتجددت، وقلوبنا امتلأت بالفرح والشكر لكل من ساهم ولو بكلمة".

وقدّمت الأسرة رسالة شكر وامتنان عميقة لكل من شارك في دعم الحملة، ودعت إلى توجيه التبرعات القادمة لحالات أخرى تحتاج إلى المساعدة.

لحظات فارقة: من صرخة أم إلى معجزة في أقل من 48 ساعة

رغم أن حملة التبرعات بدأت منذ أكثر من شهر، فإن الزخم الكبير جاء بعد فيديو مؤثر نشرته والدة "علي"، ناشدت فيه المصريين مساعدتها في إنقاذ طفلها.

ولم تمضِ ساعات قليلة حتى اشتعلت المنصات بحملات التضامن، وتدفقت التبرعات من المواطنين والمؤسسات والمشاهير، حتى تحقق الهدف بالكامل خلال أقل من 48 ساعة، وهو ما اعتبره الكثيرون تجسيدًا حقيقيًا لمعنى "شهامة المصريين".

شكر الأب.. ودعاء للأخت ليلى

وفي لحظات الفرح، لم ينسَ والد "علي" أن يُذكّر الجميع بابنته "ليلى"، التي لا تزال تصارع نفس المرض، وطلب من الجميع الدعاء لها، على أمل أن تتمكن الأسرة من توفير العلاج لها أيضًا.

وأكد أن المعركة ما زالت مستمرة، وأن الدعم والدعاء هما الآن كل ما تملكه الأسرة من أجل الطفلة.

وساهمت العديد من الشخصيات العامة والمؤثرين على مواقع التواصل في دعم حملة "علي"، ونشرها على نطاق واسع، ما ساهم في تسريع التفاعل معها.

ووجهت الأسرة الشكر الخاص لكل من ساعدهم في إيصال الصوت، مؤكدين أن ما حدث هو "درس في الإنسانية والتكافل"، يستحق أن يُروى.

النهاية السعيدة.. وبداية أمل جديد

بفضل التضامن وإرسال التبرعات، تحولت دموع الألم إلى دموع فرح في بيت "علي معتز"، الذي ينتظر الآن موعد حصوله على الحقنة.